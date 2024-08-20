Панарина (Гаршина) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Гаршина) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Иван Семенович

Рождение ребёнка
26.12.1879

Сын: Панарин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Панарин Иван Семенович

Рождение ребёнка
21.12.1880

Дочь: Романова (Панарина) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Панарин Иван Семенович

Смерть
Неизвестно

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