Панарина (Гаршина) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1879
Отец ребёнка: Панарин Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.12.1880
Дочь: Романова (Панарина) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Панарин Иван Семенович
Смерть
Неизвестно