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Сколепов Петр Иосифов
Сколепов Петр Иосифов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1877
Дата смерти
1915
Пол
Мужской
Отец
Сколепов Иосиф
Мать
Сколепова Мария Евфимьева
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец:
Сколепов Иосиф
Мать:
Сколепова Мария Евфимьева
Смерть
1915
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