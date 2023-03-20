Сколепов Петр Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сколепов Петр Иосифов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сколепов Иосиф

Мать: Сколепова Мария Евфимьева

Смерть
1915
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