Шарип Сындык Улы №41-72
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Сындык Иванов
Мать: Якыя Айбулатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жимябикя Шарип Кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Рафик Шарипов №50-80
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тимерпулат Шарип Улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно