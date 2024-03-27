Шарип Сындык Улы №41-72 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарип Сындык Улы №41-72

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Сындык Иванов

Мать: Якыя Айбулатова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жимябикя Шарип Кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Рафик Шарипов №50-80

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тимерпулат Шарип Улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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