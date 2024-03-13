Ломов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1969

Дочь: Погибелева Алла Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1970

Дочь: Чистилина Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Ломова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погибелева Алла Алексеевна

Мать ребёнка: Ломова Александра

Смерть
Неизвестно
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