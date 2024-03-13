Ломов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1969
Дочь: Погибелева Алла Алексеевна
Рождение ребёнка
14.03.1970
Дочь: Чистилина Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Ломова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погибелева Алла Алексеевна
Мать ребёнка: Ломова Александра
Смерть
Неизвестно