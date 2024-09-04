Толдыкова (Родыгина) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1992
Рождение ребёнка
12.05.1992
Дочь: Голоскокова (Толдыкова) Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Толдыков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.06.1997
Отец ребёнка: Толдыков Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
13.02.2004
Дочь: Толдыкова Альбина Андреевна
Отец ребёнка: Толдыков Андрей Григорьевич