Малахов Ермил Однодворец Анисимович
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова
Дата рождения1711
Дата смертиПосле 1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Малахов Анисим Копейщик Микифорович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Смерть
После 1740