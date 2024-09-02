Малахов Ермил Однодворец Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Ермил Однодворец Анисимович

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1740

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Малахов Анисим Копейщик Микифорович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Малахов Евлампий Однодворец Ермилович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Малахов Иван Ермеевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Малахов Карп Ермеевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Смерть
После 1740

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