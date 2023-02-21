Онисим Козьмич
Место рождениядеревня Хвостово
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Козьма Гаврилович
Мать: не указана
деревня Хвостово
Бракосочетание
02.11.1841
Жена: Анна Петровна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1844
Сын: Воробьёв Сергей Онисимович
Мать ребёнка: Анна Петровна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Онисимович
Мать ребёнка: Анна Петровна
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агапия Онисимовна
Мать ребёнка: Анна Петровна
деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно