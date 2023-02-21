Онисим Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онисим Козьмич

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Место рождения

деревня Хвостово

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Козьма Гаврилович

Мать: не указана

деревня Хвостово
Бракосочетание
02.11.1841

Жена: Анна Петровна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1844

Сын: Воробьёв Сергей Онисимович

Мать ребёнка: Анна Петровна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Онисимович

Мать ребёнка: Анна Петровна

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агапия Онисимовна

Мать ребёнка: Анна Петровна

деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно
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