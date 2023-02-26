Алимов Загид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Загид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

20.08.1925

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Алимов Сафиулла

Мать: не указана

Смерть
20.08.1925
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