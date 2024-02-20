Туганова (Бекузарова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бекузаров Ислам
Рождение ребёнка
1884
Сын: Туганов Саукудз
Отец ребёнка: Туганов Хатахцико
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамсурова Мадина (Митка)
Отец ребёнка: Туганов Хатахцико
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Хатахцико
Смерть
Неизвестно