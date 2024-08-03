Кудунов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Кудунов Федор Васильевич
Мать: не указана
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Смерть
Неизвестно