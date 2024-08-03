Кудунов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудунов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кудунов Федор Васильевич

Мать: не указана

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Смерть
Неизвестно

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