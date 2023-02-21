Бирина (Шмакова) Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Шмакова) Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

29.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Шмаков Михаил

Мать: Шмакова Зиновия Михайловна

Рождение ребёнка
17.02.1916

Дочь: Бирина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бирин Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1919

Дочь: Яшина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бирин Михаил Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1951
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