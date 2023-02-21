Бирина (Шмакова) Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти29.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Шмаков Михаил
Рождение ребёнка
17.02.1916
Дочь: Бирина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бирин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1919
Дочь: Яшина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бирин Михаил Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.10.1951