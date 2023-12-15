Михайлусева Вера Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлусева Вера Трофимовна

Место рождения

Бугаевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бугаевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлусев Кондрат Григорьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Михайлусева Любовь Кондратьевна

Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич

Бугаевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Михайлусев Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич

Бугаевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Михайлусева Матрёна Кондратьева

Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич

Бугаевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Михайлусева Агрипина Кондратьева

Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич

Бугаевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Михайлусева Стефанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич

Бугаевка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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