Михайлусева Вера Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Михайлусева Любовь Кондратьевна
Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Михайлусев Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Михайлусева Матрёна Кондратьева
Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Михайлусева Агрипина Кондратьева
Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Михайлусева Стефанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Михайлусев Кондрат Григорьевич
Смерть
Неизвестно