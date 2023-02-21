Блинников Михайло Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Блинников Игнатий
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
07.01.1733
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1735
Сын: Блинников Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Блинников Василей Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Блинников Никита Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Кирилова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блинников Аксен Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Блинников Козма Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
08.02.1749
Сын: Блинников Феодор Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Блинников Макар Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Блинников Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно