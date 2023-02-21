Блинников Михайло Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинников Михайло Игнатьевич

Блинников Михайло Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Блинников Игнатий

Мать: не указана

Сообщение о свадьбе (оглашение)
07.01.1733

Жена: Блинникова Агафия Евдокимовна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Блинников Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Блинников Василей Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Блинников Никита Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Кирилова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинников Аксен Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Блинников Козма Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
08.02.1749

Сын: Блинников Феодор Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Блинников Макар Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Блинников Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Блинникова Агафия Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинникова Агафия Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close