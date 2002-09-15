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Перминов Серафим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1923

Дата смерти

15.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1923

Отец: Перминов Алексей Иванович

Мать: Будилова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1949

Дочь: Артемьева Лидия Серафимовна

Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
27.05.1950

Сын: Перминов Владимир Серафимович

Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1953

Сын: Перминов Николай Серафимович

Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.12.1955

Сын: Перминов Юрий Серафимович

Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1958

Дочь: Башкарева Валентина Серафимовна

Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна

Смерть
15.09.2002
Тавда, Тавдинский, Свердловская область
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