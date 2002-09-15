Перминов Серафим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1923
Дата смерти15.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1923
Рождение ребёнка
30.01.1949
Дочь: Артемьева Лидия Серафимовна
Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1950
Сын: Перминов Владимир Серафимович
Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1953
Сын: Перминов Николай Серафимович
Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
17.12.1955
Сын: Перминов Юрий Серафимович
Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
17.08.1958
Дочь: Башкарева Валентина Серафимовна
Мать ребёнка: Перминова Анна Васильевна
Смерть
15.09.2002
Тавда, Тавдинский, Свердловская область