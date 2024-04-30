Понкратов Антип Ильич 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Понкратов Антип Ильич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Понкратов Илья Антипович

Мать: Понкратова (Кеменова) Мария Никифоровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1852

Жена: Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №7, метрическая книга за 1852 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Константин Ильин Понкратов, Де... Показать все
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Понкратова Ульяна Антиповна

Мать ребёнка: Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Понкратова Матрена Антиповна

Мать ребёнка: Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Понкратова Пелагея Антиповна

Мать ребёнка: Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Понкратова Олимпиада Антиповна

Мать ребёнка: Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Понкратов Петр Антипович

Мать ребёнка: Понкратова (Курьянова) Анна Евдокимовна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №46, метрическая книга за 1862 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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