Пахучий Андрей Матвеевич
Место рожденияКраснодарский Край, Н-Татаровский р-н, ст. Старо-Монастырская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.10.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахучий Матвей
Мать: не указана
Краснодарский Край, Н-Татаровский р-н, ст. Старо-Монастырская
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кузнецова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Пахучий Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пахучий Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Пахучий Евдокия Ивановна
Краснодарский край, Ильинский р-н
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Пахучий Евдокия Ивановна
Краснодарский край, х. Туркин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахучий Евдокия Ивановна
Смерть
28.10.1942
Северо-Осетинская АССР
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Северо-Осетинская АССР, с. Ставдуй