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Пахучий Андрей Матвеевич

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Место рождения

Краснодарский Край, Н-Татаровский р-н, ст. Старо-Монастырская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахучий Матвей

Мать: не указана

Краснодарский Край, Н-Татаровский р-н, ст. Старо-Монастырская
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузнецова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Пахучий Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пахучий Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Пахучий Евдокия Ивановна

Краснодарский край, Ильинский р-н
Рождение ребёнка
1911

Сын: Пахучий Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Пахучий Евдокия Ивановна

Краснодарский край, х. Туркин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахучий Евдокия Ивановна

Смерть
28.10.1942
Северо-Осетинская АССР
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Северо-Осетинская АССР, с. Ставдуй
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