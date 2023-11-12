Тухватулина - Закиева Динара Ягфаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватулина - Закиева Динара Ягфаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тухватулин Ягфар Абузарович

Мать: Фамилия Фания Отчество

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закиева Рената Рустамовна

Отец ребёнка: Закиев Рустам отчество

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закиева Диана Рустамовна

Отец ребёнка: Закиев Рустам отчество

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закиева Аделя Рустамовна

Отец ребёнка: Закиев Рустам отчество

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиев Рустам отчество

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