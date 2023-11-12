Тухватулина - Закиева Динара Ягфаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закиева Рената Рустамовна
Отец ребёнка: Закиев Рустам отчество
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закиева Диана Рустамовна
Отец ребёнка: Закиев Рустам отчество
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закиева Аделя Рустамовна
Отец ребёнка: Закиев Рустам отчество
Бракосочетание
Неизвестно