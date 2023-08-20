Первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мидхат
Отец ребёнка: Салих Кашифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмет
Отец ребёнка: Салих Кашифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаммет
Отец ребёнка: Салих Кашифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салих Кашифович
Смерть
Неизвестно