Лопатин Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1988

Отец: не указан

Мать: Рая Марина Анатольевна

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