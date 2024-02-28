Белоус Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

10.11.1898

Дата смерти

14.10.1969

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1898

Отец: Белоус Алексей Васильевич

Мать: Белоус Анна Алексеевна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоусова Васса Ивановна

Смерть
14.10.1969

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