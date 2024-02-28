Белоус Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1898
Дата смерти14.10.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1898
Отец: Белоус Алексей Васильевич
Мать: Белоус Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Васса Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1934
Рождение ребёнка
06.09.1938
Рождение ребёнка
16.05.1941
Рождение ребёнка
26.08.1946
Рождение ребёнка
10.11.1952
Смерть
14.10.1969