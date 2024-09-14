Туленкова (Батракова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова (Батракова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленков Андрей Иванович

Бракосочетание
09.01.1906

Муж: Туленков (Рожков) Петр Степанович

Запись о браке Приход села Киндяковка https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-VTVY?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7J-GYM1&action=view
Рождение ребёнка
13.09.1912

Сын: Туленков Константин Петрович

Отец ребёнка: Туленков (Рожков) Петр Степанович

Запись о рождении ЦГАСО ..... 187об-188 Приход села Киндяковка https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9S8-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-TFGT&action=view
Смерть
Неизвестно

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