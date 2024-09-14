Туленкова (Батракова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1906
Запись о браке Приход села Киндяковка https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-VTVY?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7J-GYM1&action=view
Рождение ребёнка
13.09.1912
Сын: Туленков Константин Петрович
Отец ребёнка: Туленков (Рожков) Петр Степанович
Запись о рождении ЦГАСО ..... 187об-188 Приход села Киндяковка https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-J9S8-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7K-TFGT&action=view
Смерть
Неизвестно