Сахаревич Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаревич Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Побегус София Владимировна

Мать ребёнка: Сахаревич Марина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахаревич Марина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаревич Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Сахаревич Марина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахаревич Марина Герасимовна

Смерть
1942
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