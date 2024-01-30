Сахаревич Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Побегус София Владимировна
Мать ребёнка: Сахаревич Марина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахаревич Марина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаревич Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Сахаревич Марина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942