Антонов Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1952
Рождение ребёнка
31.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонова Валентина Сергеевна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.03.1979
Дочь: Яковлева Надежда Геннадьевна
Мать ребёнка: Антонова Валентина Сергеевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край