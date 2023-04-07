Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Дорофей Родионович
Дорофей Родионович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1786
Пол
Мужской
Отец
Родион Алексеевич
1741 г.р.
Мать
Авдотья Егоровна
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Родион Алексеевич
Мать:
Авдотья Егоровна
Смерть
1786
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия