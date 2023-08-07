Телушкина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телушкина Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Телушкин Федор Захарович

Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.

Дочь: Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Телушкин Федор Захарович

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телушкин Федор Захарович

Смерть
Неизвестно
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