Телушкина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Телушкин Федор Захарович
Рождение ребёнка
01.09.1868 ст.
Дочь: Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Телушкин Федор Захарович
Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно