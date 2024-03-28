Тимофеев Иван
Место рожденияБелебей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно