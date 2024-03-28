Тимофеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Иван

Место рождения

Белебей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева (Милованова) Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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