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Сафронов Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1939

Дата смерти

30.04.1972

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1939

Отец: Сафронов Алексей Семенович

Мать: Лисовская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
08.08.1962

Сын: Сафронов Николай Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.04.1972
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