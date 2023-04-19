Сафронов Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1939
Дата смерти30.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1939
Рождение ребёнка
08.08.1962
Сын: Сафронов Николай Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.04.1972