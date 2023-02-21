Ширяева Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Ширяев Николай
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Ширяев Митрофан
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
17.07.1886
Сын: Ширяев Илья
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
12.09.1894
Дочь: Нифелия
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ширяев Федор
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
22.06.1896
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
23.11.1898
Сын: Ширяев Петр
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
05.11.1900
Сын: Ширяев Георгий
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
22.08.1902
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Ширяев Яков
Отец ребёнка: Ширяев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев Николай
Смерть
Неизвестно