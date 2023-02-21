Ширяева Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Около 1880 г.р.
Около 1881 г.р.
1886 г.р.
1894 г.р.
Около 1895 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Ширяев Николай

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Ширяев Митрофан

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
17.07.1886

Сын: Ширяев Илья

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
12.09.1894

Дочь: Нифелия

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ширяев Федор

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
22.06.1896

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
23.11.1898

Сын: Ширяев Петр

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
05.11.1900

Сын: Ширяев Георгий

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
22.08.1902

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Ширяев Яков

Отец ребёнка: Ширяев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Николай

Смерть
Неизвестно
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