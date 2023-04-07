Руфова Евлампия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Руфов Дмитрий Лукич
Смерть
Неизвестно