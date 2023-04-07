Руфова Евлампия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуфова Евлампия Павловна

Руфова Евлампия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Руфов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Руфов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Руфов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Руфов Дмитрий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руфов Дмитрий Лукич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close