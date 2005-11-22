Селевич (Самарханова) Елена
Место рождения
Дата рождения10.03.1939
Дата смерти22.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939
Бракосочетание
02.07.1957
Муж: Селевич Леонид
св. о браке 1-ЯР№720476 от 01.07.1957 Макеевка Сталинской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1958
Сын: Селевич Валерий
Отец ребёнка: Селевич Леонид
Рождение ребёнка
22.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селевич Леонид
Смерть
22.11.2005
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно