Селевич (Самарханова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селевич (Самарханова) Елена

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

10.03.1939

Дата смерти

22.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1957

Муж: Селевич Леонид

св. о браке 1-ЯР№720476 от 01.07.1957 Макеевка Сталинской обл.
Рождение ребёнка
03.03.1958

Сын: Селевич Валерий

Отец ребёнка: Селевич Леонид

Рождение ребёнка
22.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селевич Леонид

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Смерть
22.11.2005
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
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