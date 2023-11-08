Кожевникова Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1955
Сын: Рейман Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Рейман Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
26.02.1964
Отец ребёнка: Рейман Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
21.01.1970
Дочь: Рейман Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Рейман Евгений Владимирович
Смерть
Неизвестно