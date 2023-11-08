Кожевникова Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1955

Сын: Рейман Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Рейман Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
26.02.1964

Сын: Рейман Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Рейман Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
21.01.1970

Дочь: Рейман Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Рейман Евгений Владимирович

Смерть
Неизвестно

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