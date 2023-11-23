Ирина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Федор Иванов
Мать: Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Черемовский) Андрей Васильев
Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов
Рождение ребёнка
20.06.1784
Сын: (Черемовский) Иван Васильев
Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федотья Васильева
Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов
Смерть
Неизвестно