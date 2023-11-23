Ирина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Федор Иванов

Мать: Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Черемовский) Андрей Васильев

Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Черемовский) Василий Адрианов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов

Рождение ребёнка
20.06.1784

Сын: (Черемовский) Иван Васильев

Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федотья Васильева

Отец ребёнка: (Черемовский) Василий Адрианов

Смерть
Неизвестно

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