Скирневская Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Скирневская Анна Титовна
Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович
Рождение ребёнка
02.03.1897
Дочь: Скирневская Лидия Титовна
Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Скирневский Николай Титович
Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1900
Дочь: Скирневская Лидия Титовна
Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович
Рождение ребёнка
19.02.1902
Сын: Скирневский Павел Титович
Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович
Верхняя Чигара, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.08.1906
Дочь: Скирневская Мария Титовна
Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович
Смерть
Неизвестно