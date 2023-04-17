Скирневская Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скирневская Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Скирневская Анна Титовна

Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович

Рождение ребёнка
02.03.1897

Дочь: Скирневская Лидия Титовна

Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Скирневский Николай Титович

Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1900

Дочь: Скирневская Лидия Титовна

Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович

Рождение ребёнка
19.02.1902

Сын: Скирневский Павел Титович

Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович

Верхняя Чигара, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.08.1906

Дочь: Скирневская Мария Титовна

Отец ребёнка: Скирневский Тит Михайлович

Смерть
Неизвестно
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