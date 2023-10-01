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Етекбаев Ахмедья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Етекбай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ахмедьяров Жексен Ахмедьярович

Мать ребёнка: Етекбаева Жамиля

Рождение ребёнка
19.07.1961

Сын: Ахмедьяров Мухамедхали Жексенович

Мать ребёнка: Ахмедьярова Нуриля Шамкеновна

Смерть
Неизвестно

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