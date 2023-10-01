Етекбаев Ахмедья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Етекбай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ахмедьяров Жексен Ахмедьярович
Мать ребёнка: Етекбаева Жамиля
Рождение ребёнка
19.07.1961
Сын: Ахмедьяров Мухамедхали Жексенович
Мать ребёнка: Ахмедьярова Нуриля Шамкеновна
Смерть
Неизвестно