Княгиня Трубецкая (Княжна Оболенская) ПРАСКОВЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Княгиня Трубецкая (Княжна Оболенская) ПРАСКОВЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1860

умерла 1914

Супруги
Князь Трубецкой СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ04.08.1862 г.р.
Дети
Князь Трубецкой НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ04.04.1890 г.р.
Князь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)13.01.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1885

Муж: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
04.04.1890

Сын: Князь Трубецкой НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
13.01.1892

Сын: Князь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)

Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.