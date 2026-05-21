Княгиня Трубецкая (Княжна Оболенская) ПРАСКОВЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
женский, родилась 1860
умерла 1914
Супруги
Князь Трубецкой СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ04.08.1862 г.р.
Дети
Князь Трубецкой НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ04.04.1890 г.р.
Князь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)13.01.1892 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
04.04.1890
Сын: Князь Трубецкой НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Рождение ребёнка
13.01.1892
Сын: Князь Трубецкой ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (Владимир Ветов)
Отец ребёнка: Князь Трубецкой СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Смерть
1914