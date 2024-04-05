Skuczynski Stefan (Stephan)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Janiak (Skuczyńska) Jadwiga
Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Skuczyński Leon
Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Skuczyński Stefan
Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Skuczyńska) Teresa
Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Głodzińska (Skuczyńska) Nojola
Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Jarzębkowska (Skuczyńska) Barbara
Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Skuczyński Henryk
Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно