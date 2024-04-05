Skuczynski Stefan (Stephan) 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Skuczynski Stefan (Stephan)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Skuczynski Wincenty Jr

Мать: Skuczyńska (Von Ossowska) Julianna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Janiak (Skuczyńska) Jadwiga

Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Skuczyński Leon

Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Skuczyński Stefan

Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Skuczyńska) Teresa

Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Głodzińska (Skuczyńska) Nojola

Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Jarzębkowska (Skuczyńska) Barbara

Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Skuczyński Henryk

Мать ребёнка: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Skuczyńska (Kontna) Antonina

Смерть
Неизвестно

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