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Дорогин Аркадий Кириллович

Место рождения

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.01.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1896

Отец: Дорогин Кирилл Тимофеевич

Мать: не указана

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.01.1914 ст.

Жена: Красникова Евдокия Ивановна

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
По жениху: села Дорогино Заимского крестьянин Матвей Иванович Ослоповских и запасный ефрейтор Гавриил Иоаннов Красников. По невесте: села того же крестьяне Иван (Иоанн) Касьмич (Косьмич, Кузьмич, Казь... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1914 ст.

Дочь: Дорогина Анастасия Аркадьевна

Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1918 ст.

Сын: Дорогин Иван Аркадьевич

Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна

Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: села того же гражданин Григорий Михайлович Мешалкин
Рождение ребёнка
28.08.1921

Дочь: Дорогина Александра Аркадьевна

Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Дорогина Мария Аркадьевна

Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Дорогина Лидия Аркадьевна

Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дорогин Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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