Дорогин Аркадий Кириллович
Место рождения
Дата рождения26.01.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1896
Отец: Дорогин Кирилл Тимофеевич
Бракосочетание
17.01.1914 ст.
По жениху: села Дорогино Заимского крестьянин Матвей Иванович Ослоповских и запасный ефрейтор Гавриил Иоаннов Красников. По невесте: села того же крестьяне Иван (Иоанн) Касьмич (Косьмич, Кузьмич, Казь... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1914 ст.
Дочь: Дорогина Анастасия Аркадьевна
Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1918 ст.
Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна
Восприемник: села того же гражданин Григорий Михайлович Мешалкин
Рождение ребёнка
28.08.1921
Дочь: Дорогина Александра Аркадьевна
Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1925
Дочь: Дорогина Мария Аркадьевна
Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Дорогина Лидия Аркадьевна
Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дорогин Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Красникова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно