Михайлин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлин Василий

Михайлин Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлин Андрей

Мать: Михайлина Евдокия

Рождение ребёнка
13.10.1936

Сын: Михайлин Валентин

Мать ребёнка: Михайлина Клавдия

с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Рождение ребёнка
12.03.1941

Сын: Михайлин Анатолий

Мать ребёнка: Михайлина Клавдия

с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Смерть
06.05.1998
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close