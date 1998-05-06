Михайлин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.05.1998
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлин Андрей
Мать: Михайлина Евдокия
Рождение ребёнка
13.10.1936
Сын: Михайлин Валентин
Мать ребёнка: Михайлина Клавдия
с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Рождение ребёнка
12.03.1941
Сын: Михайлин Анатолий
Мать ребёнка: Михайлина Клавдия
с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Смерть
06.05.1998
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым