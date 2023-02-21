Крючкова (Гузяева) Аграфена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Глебов Андрей
Мать: Татьяна Ерофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1969