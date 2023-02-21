Крючкова (Гузяева) Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Гузяева) Аграфена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Глебов Андрей

Мать: Татьяна Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1969
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