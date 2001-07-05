Черетун (Самохвал) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черетун (Самохвал) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1920

Дата смерти

05.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1920

Отец: Самохвал Иван

Мать: Самохвал Александра

Рождение ребёнка
01.02.1946

Сын: Черетун Иван

Отец ребёнка: Черетун Николай

Рождение ребёнка
01.06.1947

Сын: Черетун Анатолий

Отец ребёнка: Черетун Николай

Рождение ребёнка
18.08.1948

Сын: Черетун Николай

Отец ребёнка: Черетун Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черетун Николай

Смерть
05.07.2001
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