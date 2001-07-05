Черетун (Самохвал) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1920
Дата смерти05.07.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1920
Отец: Самохвал Иван
Мать: Самохвал Александра
Рождение ребёнка
01.02.1946
Сын: Черетун Иван
Отец ребёнка: Черетун Николай
Рождение ребёнка
01.06.1947
Сын: Черетун Анатолий
Отец ребёнка: Черетун Николай
Рождение ребёнка
18.08.1948
Сын: Черетун Николай
Отец ребёнка: Черетун Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черетун Николай
Смерть
05.07.2001