Таскаева (Неизвестно) Варвара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Таскаев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Таскаев Андрей
Рождение ребёнка
12.05.1901
Дочь: Косачева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Таскаев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таскаев Андрей
Смерть
Неизвестно