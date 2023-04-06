Таскаева (Неизвестно) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскаева (Неизвестно) Варвара

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Место рождения

Кисловское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Таскаев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Таскаев Андрей

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1901

Дочь: Косачева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Таскаев Андрей

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскаев Андрей

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Кисловское, Каменский, Свердловская область
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