Pard (Ambos) Julie Rosalie
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1883
Дата смерти07.03.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1883
Отец: Ambos Juhhan
Мать: Ambos (Treksler) Marri
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1904
Муж: Pard Jakob
Рождение ребёнка
22.01.1905
Сын: Pard Johannes
Отец ребёнка: Pard Jakob
Рождение ребёнка
16.01.1907
Сын: Pard August
Отец ребёнка: Pard Jakob
Рождение ребёнка
18.03.1909
Сын: Pard Aleksander
Отец ребёнка: Pard Jakob
Рождение ребёнка
18.09.1911
Сын: Pard Oskar
Отец ребёнка: Pard Jakob
Смерть
07.03.1912