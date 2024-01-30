Pard (Ambos) Julie Rosalie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pard (Ambos) Julie Rosalie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1883

Дата смерти

07.03.1912

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1854 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1911 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1883

Отец: Ambos Juhhan

Мать: Ambos (Treksler) Marri

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1904

Муж: Pard Jakob

Рождение ребёнка
22.01.1905

Сын: Pard Johannes

Отец ребёнка: Pard Jakob

Рождение ребёнка
16.01.1907

Сын: Pard August

Отец ребёнка: Pard Jakob

Рождение ребёнка
18.03.1909

Сын: Pard Aleksander

Отец ребёнка: Pard Jakob

Рождение ребёнка
18.09.1911

Сын: Pard Oskar

Отец ребёнка: Pard Jakob

Смерть
07.03.1912

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