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Велеславова Григорий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Велеславова Федот Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Велеславов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Велеславова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Велеславов Федот Григорьевич

Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна

Работа или профессия
Неизвестно
с 1795 года служил в Лижемском приходе, затем в 1802 году его перевели в Толвую. К сожалению, клировые документы отразили не совсем лестную хара
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