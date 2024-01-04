Велеславова Григорий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Велеславова Федот Михайлович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Велеславов Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Велеславова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Велеславов Федот Григорьевич
Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Велеславова Мария Артемьевна
Работа или профессия
Неизвестно
с 1795 года служил в Лижемском приходе, затем в 1802 году его перевели в Толвую. К сожалению, клировые документы отразили не совсем лестную хара