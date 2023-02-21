Овчинникова Фекла Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Фекла Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Игонина Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Овчинников Федор Иванов

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Овчинников Михаил Федоров

Отец ребёнка: Овчинников Федор Иванов

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф.57 оп.6 д.466 МК Евлашево 1863
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Федор Иванов

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