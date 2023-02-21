Енговатова Аксинья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1824 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Енговатова Авдотья Карпова
Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев
Смерть
После 1858