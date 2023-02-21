Енговатова Аксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатова Аксинья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1824 ст.

Муж: Енговатов Карп Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Енговатов Яков Карпов

Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Енговатов Иван Карпов

Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Енговатов Павел Карпов

Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Енговатова Авдотья Карпова

Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Енговатов Дмитрий Карпов

Отец ребёнка: Енговатов Карп Прокопьев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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