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Резанов Иван Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

01.09.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Резанов Сафон Иванович

Мать ребёнка: Резанова ?

Рождение ребёнка
1777

Сын: Резанов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Резанова ?

Рождение ребёнка
1785

Сын: Резанов Петр Иванович

Мать ребёнка: Резанова ?

Рождение ребёнка
1788

Сын: Резанов Сафон Иванович

Мать ребёнка: Резанова ?

Рождение ребёнка
1794

Сын: Резанов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Резанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанова ?

Смерть
01.09.1819
от припадка
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