Резанов Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти01.09.1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Резанова ?
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Резанова ?
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Резанова ?
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Резанова ?
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Резанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резанова ?
Смерть
01.09.1819
от припадка