Пивоваров Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1930
Дата смерти13.11.2018
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930
Отец: Пивоваров Георгий Тихонович
Мать: Ефросинья Яковлевна
Бракосочетание
23.03.1954
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.03.1955
Дочь: Бахарева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Пивоварова Светлана Павловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1962
Дочь: Малиновская Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пивоварова Светлана Павловна
Смерть
13.11.2018
Шуя, Шуя, Ивановская область