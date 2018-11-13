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Пивоваров Иван Георгиевич

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Место рождения

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.06.1930

Дата смерти

13.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1930

Отец: Пивоваров Георгий Тихонович

Мать: Ефросинья Яковлевна

Дьяченково, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
23.03.1954

Жена: Пивоварова Светлана Павловна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
09.03.1955

Дочь: Бахарева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пивоварова Светлана Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1962

Дочь: Малиновская Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пивоварова Светлана Павловна

Смерть
13.11.2018
Шуя, Шуя, Ивановская область
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