Максюков Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1923
Дата смерти08.03.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923
Бракосочетание
25.06.1947
Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.03.1951
Дочь: Тихомирова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна
Дубовский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.06.1953
Дочь: Третьякова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна
Большой Исток, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1957
Сын: Максюков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна
Развод
19.10.1966
Смерть
08.03.2015
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Байдаевское кладбище, 8 квартал