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Максюков Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

22.11.1923

Дата смерти

08.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1923

Отец: Максюков Дмитрий Павлович

Мать: Максюкова Евдокия Егоровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
25.06.1947

Жена: Максюкова Мария Степановна

Тисуль, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.03.1951

Дочь: Тихомирова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна

Дубовский, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.06.1953

Дочь: Третьякова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна

Большой Исток, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.07.1957

Сын: Максюков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Максюкова Мария Степановна

Развод
19.10.1966

Жена: Максюкова Мария Степановна

Смерть
08.03.2015
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Байдаевское кладбище, 8 квартал
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