Верёвкина (Опякина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верёвкина (Опякина) Светлана

Место рождения

г.Архангельск

Дата рождения

05.08.1962

Дата смерти

12.02.2003

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962

Отец: Опякин Николай

Мать: Опякина (Шлёнкина) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верёвкин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верёвкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верёвкин Александр

Смерть
12.02.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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