Верёвкина (Опякина) Светлана
Место рожденияг.Архангельск
Дата рождения05.08.1962
Дата смерти12.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1962
Отец: Опякин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верёвкин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верёвкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верёвкин Александр
Смерть
12.02.2003
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно