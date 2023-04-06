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Сокальский Артемий

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Место рождения

Глубочок, Житомирська область

Дата рождения

23.02.1905

Дата смерти

01.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905

Отец: Сокальский Иван Васильевич

Мать: Сокальская Анна Васильевна

Глубочок, Житомирська область
Бракосочетание
22.09.1926

Жена: Сокальская Мария

Рождение ребёнка
10.10.1928

Сын: Сокальский Иван Аркадиевич

Мать ребёнка: Сокальская Мария

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.10.1931

Дочь: Лановенко Надежда Аркадиевна

Мать ребёнка: Сокальская Мария

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.03.1936

Дочь: Абрамович Валентина Артёмовна

Мать ребёнка: Сокальская Мария

Украина
Смерть
01.12.1982
Круты, Житомирська область
Похороны
Неизвестно
Круты, Житомирська область
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