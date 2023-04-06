Сокальский Артемий
Место рождения
Дата рождения23.02.1905
Дата смерти01.12.1982
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905
Бракосочетание
22.09.1926
Жена: Сокальская Мария
Рождение ребёнка
10.10.1928
Сын: Сокальский Иван Аркадиевич
Мать ребёнка: Сокальская Мария
Рождение ребёнка
17.10.1931
Дочь: Лановенко Надежда Аркадиевна
Мать ребёнка: Сокальская Мария
Рождение ребёнка
14.03.1936
Дочь: Абрамович Валентина Артёмовна
Мать ребёнка: Сокальская Мария
Украина
Смерть
01.12.1982
Похороны
Неизвестно